تعرض رجل إنجليزي عن طريق الخطأ لعملية ختان ، بدلا من إجراء عملية جراحية للمثانة في أحد مستشفيات مدينة ليستر.

ولكن "رب ضارة نافعة"، فقد تمكن الرجل بفضل هذا الخطأ، من الحصول على تعويض يبلغ عشرين ألف جنيه استرليني.

وحدث هذا الموقف "المضحك المبكي"، في صيف عام 2018، عندما دخل الإنجليزي تيري برازيير إلى المستشفى للعلاج وحقنه بالبوتوكس في المثانة. وتعد هذه الحقن ضرورية كي يتعرض المريض لشلل جزئي في عضلات العضو المذكور، وهي تستخدم في علاج بعض الأمراض.

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ولكن بعد العملية، قال الأطباء للرجل: "آسفون، لقد تعرضت للختان".

ويؤكد الرجل أن الأطباء لم يبلغوه بالأمر، مباشرة، بل بعد ساعتين من العملية. وقال برازيير إنه أصيب بالذهول ولم يصدق ما قيل له. وأكد على أنه لم يشعر بما جرى، خلال العملية، لأنه كان يتحدث مع الممرضة ولم يدرك أنه تعرض لعملية جراحية مغايرة تماما لما هو مطلوب.

ويقول موقع Local Democracy Reporting Service، إن هذه ليست الخطأ الوحيد الذي وقع في المستشفى المذكور، ففي عام 2018 ارتكب الأطباء هناك 8 أخطاء مختلفة.

وبعد الحادث، رفع المريض المتضرر دعوى قضائية. وقال مازحا: "توجد أخطاء أسوأ من ذلك، على سبيل المثال، كان المحتمل أن يبتر الأطباء عضوا ما في غاية الأهمية".

المصدر: .vesti.ru