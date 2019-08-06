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"فيلم رعب حقيقي".. الدخان يجبر طائرة بريطانية على الهبوط الاضطراري!

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Reuters FW1F/Keith Weir
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أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، متجهة من لندن إلى مدينة فالنسيا الإسبانية، على الهبوط الاضطراري بعد أن امتلأت مقصورة الطائرة بالدخان.

ووقعت الحادثة قبل 10 دقائق من هبوط الرحلة BA 422 في مطار فالنسيا يوم الاثنين 5 أغسطس، حيث أُجبر الركاب على استخدام المعدات الخاصة بالحالات الطارئة للخروج من الطائرة.

وبعد الهبوط الاضطراري، غرّد أحد الركاب على "تويتر": "إنها تجربة مرعبة على متن الرحلة إلى فالنسيا. شعرت وكأنه فيلم رعب. لحسن الحظ الجميع بأمان ولم تقع إصابات، الطائرة امتلأت بالدخان وكان لا بد من إجراء عملية الإجلاء الطارئ".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع الإنترنت، كيف امتلأت المقصورة بالدخان، بينما صورت مقاطع أخرى الركاب وهم يخرجون من الطائرة.

وقال متحدث باسم British Airways إن الشركة على علم بالحادثة، وستقوم بإصدار المزيد من المعلومات حال الحصول عليها.

المصدر: RT

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