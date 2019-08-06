"فيلم رعب حقيقي".. الدخان يجبر طائرة بريطانية على الهبوط الاضطراري!

أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية (British Airways)، متجهة من لندن إلى مدينة فالنسيا الإسبانية، على الهبوط الاضطراري بعد أن امتلأت مقصورة الطائرة بالدخان.

ووقعت الحادثة قبل 10 دقائق من هبوط الرحلة BA 422 في مطار فالنسيا يوم الاثنين 5 أغسطس، حيث أُجبر الركاب على استخدام المعدات الخاصة بالحالات الطارئة للخروج من الطائرة.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairwayspic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

وبعد الهبوط الاضطراري، غرّد أحد الركاب على "تويتر": "إنها تجربة مرعبة على متن الرحلة إلى فالنسيا. شعرت وكأنه فيلم رعب. لحسن الحظ الجميع بأمان ولم تقع إصابات، الطائرة امتلأت بالدخان وكان لا بد من إجراء عملية الإجلاء الطارئ".

BA422 landed in VLC with smoke on the cabin and passengers leaving through evacuation ramp. @britishairways what is happenning? No info to passengers pic.twitter.com/FPcZbaC15d — Miguel J. Galindo (@MJGalindo) August 5, 2019

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع الإنترنت، كيف امتلأت المقصورة بالدخان، بينما صورت مقاطع أخرى الركاب وهم يخرجون من الطائرة.

#BritishAirways#Valencia#EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC — Gayle Fitzpatrick (@gaylem1978) August 5, 2019

وقال متحدث باسم British Airways إن الشركة على علم بالحادثة، وستقوم بإصدار المزيد من المعلومات حال الحصول عليها.

المصدر: RT