روحاني يزيح الستار عن سجادة حيكت في 6 سنوات

أزاح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الستار عن أكبر سجادة حيكت يدويا في العالم.

#روحاني يزيح الستارة عن "أكبر سجادة تم حياكتها يدوياً في العالم"

الإعلام الإيراني: حياكة #السجادة استمر 6 سنوات وبدأ عرضها اليوم في معرض تبريز الدولي للسجاد

https://t.co/6taciUBt49 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 2, 2019

ووفقا لوسائل إعلام محلية، استغرقت حياكة هذه السجادة في مدينة تبريز، شمالي غرب إيران، 6 سنوات، وتعرض الآن في معرض تبريز الدولي للسجاد.

وتبلغ مساحة السجادة 600 متر مربع، وتزن 3 أطنان، واستخدمت فيها 70 نوعا من الأصباغ، ووصفتها وسائل الإعلام بأنها "اكبر سجادة تم حياكتها يدويا في العالم".

وتعد صناعة النسيج والسجاد الإيراني جزءا هاما من الثقافة الفارسية، والتي يعود تاريخها إلى بلاد فارس القديمة، بينما تعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد في العالم. حيث تبلغ صادرات إيران من السجاد اليدوي نحو 420 مليون دولار (30% من السوق العالمية)، ويقدر عدد النساجين في إيران بما يزيد عن مليون نساج، ينتجون السجاد للسوق المحلية والعالمية، وتصدر إيران السجاد لنحو 100 دولة حول العالم.

المصدر: وكالات