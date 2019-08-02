السويد تتخلى عن مئات الدروع الأمنية لسبب "صادم"

استغنت الشرطة السويدية عن 1400 درع أمني استخدمتها لعقد كامل من الزمن، إثر اكتشافها عيبا خطيرا في بنية هذه الدروع.

واتخذت الشرطة قرار الاستغناء عن الدروع عقب تجربة عملية خدش خلالها درع بواسطة حبة بطاطا رميت عليه، إذ قد يلجأ المتظاهرون إلى رمي ما هو أثقل وأصلب من الخضروات خلال أحداث العنف بطبيعة الحال.

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وأكد أمين المظالم في وحدة الحماية الوطنية، باتريك دانيلسون، أن النموذج الذي استغني عنه مؤخرا، MK Technology، قد دخل الخدمة أول مرة عام 2007، وهو واحد من نموذجين تستخدمهما الشرطة حاليا في البلاد. بينما أضاف المصدر، أن تجربة البطاطا أظهرت الخطر الحقيقي الذي قد يتعرض له عناصر الشرطة خلف تلك الدروع.

وعقب إجراء التجربة الأخيرة، طالب دانيلسون الجهات المعنية بحظر استخدام الدرع على نطاق واسع وكذلك استبداله بأسرع وقت ممكن.

ومن المقرر استبدال الدرع MK Technology، بالنموذج EM-92، الذي يعد أمتن وأكثر سماكة من سابقه، إلا أنه أصعب في الحمل والحركة، ناهيك عن صعوبة الرؤية من خلاله.

المصدر: Sputnik News