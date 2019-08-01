لا شيء يدعو للاستغراب من ظهور صراصير ضخمة في سوتشي

أعلن إيليا غوميرانوف الخبير الروسي بعلم الحشرات في متحف علم الحيوان، أنه لا يوجد أي شيء غير اعتيادي في ظهور الصراصير الأمريكية في مدينة سوتشي.

يأتي ذلك بعد أن أعن ممثل متنزه سوتشي الوطني عن ظهور صراصير عملاقة- صراصير أمريكية طائرة، في شوارع المدينة. وقد علق الخبير غوميرانوف على الخبر بقوله "لا يوجد شيء غير اعتيادي في ظهور هذه الصراصير ليس فقط في مدينة سوتشي الدافئة، بل وفي مناطق أخرى من روسيا بما فيها العاصمة موسكو. هذه الصراصير ليست الأضخم في العالم. هذا النوع ينتشر في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق الشمالية".

ووفقا للخبير، فإن الصراصير الأمريكية الطائرة، تعيش بالقرب من الإنسان، وتتغذى على فضلات طعامه، كما تفعل الصراصير الصغيرة المعروفة لنا في روسيا. تعيش هذه الصراصير في موسم البرد في السراديب الدافئة للمباني وفي المجاري والشقق السكنية.

إقرأ المزيد

وأضاف الخبير، "لقد خضع هذا النوع من الصراصير إلى دراسة شاملة ووافية أوسع من بقية الأنواع، حتى أن علماء الوراثة تمكنوا عام 2008 من فك شفرة الجينوم".

الموطن الأصلي لهذه الصراصير، هو إفريقيا الاستوائية، حيث وصلت أولا إلى أمريكا الشمالية في القرن السابع عشر مع الإنسان، ومنها إلى أوروبا.

يوجد في العالم أكثر من 4500 نوع من الصراصير، أضخمها صراصير مدغشقر وأمريكا الجنوبية التي يصل طولها من دون قرون الاستشعار إلى 8-10 سنتمتر.

المصدر: نوفوستي