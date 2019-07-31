رغم حظر السلطات.. بيلاروس تشهد حفل زفاف الأوز

أفادت صحيفة TUT.by البيلاروسية بان مطعم "هايد" Hide الفخم في وسط عاصمة بيلاروس مينسك، شهد حفل زفاف مهيب بين ذكر وأنثى الأوز "هارفستر" و"كريشنا".

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وارتدى العريس قبل تسجيل الزواج بدلة برباط العنق، كما ارتدت العروس فستانا أبيض. وركب بعد تسجيل الزواج على رقبتيهما الخاتمان الرمزيان.

أما إقامة حفل الزفاف فتولاها صاحب الأوزتين، أندريه، الذي أشار إلى قصة الحب التي دارت بين الزوجين، حينما كان "هارفستر" يعيش في شقته الكائنة بمدينة مينسك، وكان يلتقي حبيبته "كريشنا" في منزله الصيفي.

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وقال أندريه إنه كان من المخطط أولا إقامة حفل الزفاف في متنزه "لوشيتسكي" بمدينة مينسك، إلا أن السلطات المحلية حظرت الزواج، بسبب أن تسجيل الأحوال المدنية لا يجري إلا بناء على طلب المواطنين، ولا يحق للطيور أو الحيوانات طلب الزواج. لكن ذلك لم يمنع أندريه من الإصرار على تتويج العلاقة العاطفية بين "الحبيبين" نهاية سعيدة و"شرعية".

المصدر: لايف