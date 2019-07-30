ميغان "تترأس" مجلة "فوغ".. وتمنع إجراء أي تعديلات على صورها!

منعت دوقة ساسكس ميغان ماركل المصورين الفوتوغرافيين من إجراء أي تعديلات على صورها لإزالة أو إخفاء آثار النمش الظاهرة بوجهها قبيل نشرها على غلاف مجلة "فوغ" بعدد شهر سبتمبر القادم.

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ونشر المصور بيتر ليندبيرغ المحادثة الهاتفية التي جمعته بميغان خلال خضوعها لجلسة تصوير في نيويورك مع النسخة الإنجليزية من المجلة البريطانية الشهيرة، قائلا "التعليمات التي تلقيتها من الدوقة كانت واضحة، وهي أنها تريد أن ترى النمش في الصور كما في الواقع".

وكشفت ليديا سيلرز، مسؤولة الماكياج السابقة لميغان، عن أن الدوقة تحرص دوما على إظهار بشرتها الطبيعية، وأنها كانت تطلب منها ذلك وتخبرها بعدم الإكثار من كريم الأساس.

واختارت ماركل، الممثلة السابقة التي يبلغ عمرها 37 عاما، أن تعرض 15 امرأة ترى أنهن "قوى من أجل التغيير" على غلاف عدد شهر سبتمبر من المجلة التي تتولى رئاسة تحريرها بشكل شرفي.

وظلت دوقة ساسكس تعمل 7 أشهر مع إدوارد إينينفول رئيس تحرير "فوغ" على هذا العدد. وقال إينينفول إن تحرير ماركل للمجلة عبارة عن "شرف"، و"مفاجأة رائعة" في الوقت ذاته.

وسيبرز غلاف المجلة أسماء مثل الناشطة الشابة في مجال تغير المناخ جريتا تونبرغ، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والملاكمة رملا علي، والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك.

ومن بين الأسماء الأخرى التي سيتم إبرازها الكاتبة شيماماندا نجوزي أديشي، والراقصة الأولى في فرقة الباليه الملكية البريطانية فرانشيسكا هايوارد، والعارضة واللاجئة السابقة أدوت أكيش.

المصدر: وكالات