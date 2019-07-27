تداول فيديو قديم لترامب وهو يرقص محاطا بـ"الصيصان"!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص محاطا بـ"الصيصان".

وظهر ترامب في الفيديو الذي يعود لعام 2004 خلال البرنامج التلفزيوني "ساترداي نايت لايف"، وهو يرتدي بذلة صفراء اللون، محاطا بفرقة راقصة ترتدي ملابس شبيهة بشكل الصيصان.

وتزامن عرض الفيديو آنذاك مع إعلان ترامب افتتاح مطعم عائد له بجناح بافالو الخيالي "دونالد ترامب هاوس أوف وينجز".

ويقول ترامب خلال الفيديو: "هل أقول إنني خبير في أجنحة الدجاج؟ لا، لكنني أخبركم بهذا، الجناح يعتبر الجزء الأفضل من الدجاج، أفضل من الرأس، أفضل من الجذع، أفضل من الظهر".

وأثار الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه ليست المرة الأولى، فقد ضجت الشبكة العنكبوتية منذ تولي ترامب مقاليد الحكم عام 2017 بفيديوهاته القديمة، وخاصة تلك التي ظهر فيها خلال مشاركته في مسلسلات أمريكية.

my veinspic.twitter.com/ReUiQnwKhL — Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 24 juillet 2019

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" الأمريكية