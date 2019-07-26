قطعة من لحم الدجاج "تقفز" وتصيب النساء بالهستيريا! (فيديو)

أصابت قطعة من لحم صدر الدجاج زبائن مطعم آسيوي، وخاصة النساء منهم، بالهلع عندما "قفزت" من الطبق ووقعت على الأرض.

ويظهر الفيديو المنشور، في "فيسبوك، قطعة من لحم الدجاج النيء تتحرك في الطبق، ومن ثم تخرج إلى الطاولة "قافزة" بعدها إلى الأرض مثيرة هلع الجنس اللطيف في المطعم.

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وجمع الفيديو الذي نشر على صفحة المستخدم Rie Phillips من مدينة ميامي الأمريكية في "فيسبوك"، أكثر من 8 ملايين مشاهدة و43 ألف تعليق وحوالي 140 ألف إعادة نشر.

وناقش رواد الإنترنت الحدث الغريب الذي "أحيا" قطعة لحم الدجاج وفسروه بطرق عدة منها: "أن لحم الدجاج طازج جدا وهذا ما جعل القطعة تتحرك في ردة فعل انعكاسية".

وأكد الكثيرون من مستخدمي "فيسبوك" أن الفيديو أصابهم بالدهشة لما شاهدوه.

المصدر:ذي صن