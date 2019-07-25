"الرجل الطائر" يفشل في عبور بحر المانش

فشل بطل العالم الفرنسي للدراجات المائية، فرانكي زاباتا، اليوم الخميس في الوصول إلى الجانب الآخر من بحر المانش بعد تحليقه فوقه باللوح الطائر "فلايبورد" المزود بمحرك نفاث.

وقال أحد أعضاء فريقه الفني إن زاباتا فشل في محاولته لعبور القناة الإنجليزية، حيث لم يصل لمنصة الهبوط المثبتة على متن قارب في البحر للتزود بالوقود.

وقام زاباتا بمحاولته هذه في الذكرى السنوية الـ110 لأول رحلة طيران بين بريطانيا وفرنسا.

ولفت "الرجل الطائر" الانتباه في احتفالات اليوم الوطني الفرنسي (14 يوليو) من خلال تحليقه باللوح الطائر الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة وهو يحمل بندقية، في عرض يقطع الأنفاس، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزيليزيه وسط باريس.

وسجل البطل الفرنسي رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس العالمية لأبعد رحلة على متن طائرة في عام 2016.

La femme de Franky Zapata suit la traversée sur son téléphone. Beaucoup de stress forcément pic.twitter.com/ZNyesIsBsg — François Launay (@francoislaunay) July 25, 2019

👍 #FlyboardAir

Franky Zapata en forme avec cette belle journée d'été sur la #CôteBleuepic.twitter.com/GW3SPz9Vym — virginie (@2711virginie) April 30, 2019

المصدر: وكالات