امرأة تفقد ساقها بسبب عنادها الزائد! (فيديو)

بترت درجات سلم كهربائي الساق اليسرى لامرأة صينية حتى الركبة، وأصابت ساقها اليمنى بجراح بالغة.

وذكر موقع Miaopai، أن الحادث وقع يوم السبت 20 يوليو الجاري في مركز تجاري بمدينة هارب في مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وصورته كاميرات المراقبة العامة.

وتظهر مشاهد الفيديو تمسّك امرأة صينية بعوارض السلم المتحرك بيديها، بينما يقوم رجال الإنقاذ بتفكيك السلم الكهربائي في محاولة لتحرير ساقي المرأة.

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وأكد موقع الإخباري AsiaOne، أن المرأة أسعفت إلى المستشفى فورا وأجريت لها عملية عاجلة، وأن حالتها الآن مستقرة.

ويزعم أقارب الضحية أن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي، لكنه تعطل في مرحلة ما من عمله. وقال أحد أقاربها: "لم يكن لديها خيار آخر".

لكن مجموعة من شهود العيان أكدوا بدورهم، أن المصعد كان قيد الإصلاح وأن العبور إليه كان مغلقا بحاجز.

وقال شاهد عيان، صاحب أحد المحال التجارية في المركز: "لقد أزاحت الحاجز، في الوقت الذي كان فيه العمال لا يزالون يجربون الدرج الكهربائي، بعد أن انتهوا من إصلاحه للتو".

وعلق أحد المارة بتهكم: "لم يكن بالإمكان ثنيها عما قامت به".

المصدر: ديلي ميل