سنتان بالكامل.. فتاة تغسل شعرها بالماء فقط مرة كل بضعة أشهر! (صور)

امتنعت طالبة من قرية إيناري الفنلندية عن استخدام الشامبو وكل منتجات تنظيف الشعر سنتين كاملتين وتغسل شعرها بالماء فقط مرة واحدة كل بضعة أشهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن آيرس هايكينين، البالغة من العمر 24 عاما، هي من أتباع حركة شعبية لمدوني الجمال في الإنترنت، يرفضون قطعيا استخدام أي منتجات لتنظيف الشعر.

Student who hasn't used shampoo or conditioner in almost TWO years claims ditching the products has made her hair healthier and thicker than ever

via https://t.co/BR8uKYmiL9https://t.co/GYTSrjnoff — GEOFF S.K,RETIRED ROCK MUSICIAN&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) July 23, 2019

ويؤكد أعضاء هذه الحركة أن شعر الإنسان ينظف نفسه بنفسه بواسطة الزيوت الطبيعية التي تفرزها قشرة الرأس.

وعانت آيرس لفترة طويلة من حكة في فروة الرأس، ما دفعها لاستخدام وسائل وأساليب شتى للتخلص منها، بما في ذلك خل التفاح ومحلول الصودا.

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لكن الفتاة وجدت الحل أخيرا بامتناعها عن استخدام أي منتج لغسل شعرها منذ سبتمبر 2017، وأخذت تغسل شعرها مرة كل بضعة أشهر بالماء فقط مع إضافة قطرة من زيت جوز الهند.

وأكدت آيرس أن هذه العادة والطريقة في غسل شعرها غيرت حياتها إلى الأبد، حيث قالت: "كنت أغسل شعري مرة كل يومين، وكان شعري نظيف جدا. ونتيجة لذلك، أصبحت فروة شعري جافة وتحرضني على الحكة دائما. ولكنني عندما توقفت عن استخدام الشامبو، اختفت الحكة. في البداية كنت أشعر بأن شعري أصبح دهنيا، لكن الأمر يستحق المعاناة قليلا، لأن شعري عاد طبيعيا بعد فترة".

وتستمتع آيرس الآن بشعر صحي وكثيف. ولا يصدق الأشخاص المحيطون بها أنها لا تهتم بشعرها، ولكنهم يعترفون بأن شعرها أصبح أفضل مما كان عليه قبل عامين.

المصدر: ديلي ميل