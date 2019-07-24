 
مباشر
عاجل
محمد عبد السلام لـRT: صالح قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من صنعاء

من ارتفاع 100 متر.. انقطع الحبل فسقط على رأسه! (فيديو)

متفرقات

من ارتفاع 100 متر.. انقطع الحبل فسقط على رأسه! (فيديو)
youtube.com-Worldwide.Modern.Technology
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ug

أنقذت وسادة الأمان الهوائية الضخمة متهورا بولنديا من موت محتم لدى انقطاع حبل الأمان أثناء قفزه من رافعة بارتفاع 100 متر.

وقع الحادث في حديقة مدينة غدينا في بولونيا عندما قرر أحد السكان البالغ من العمر 39 عاما أن يجرب نفسه في القفز بالحبال من قمة رافعة.

إقرأ المزيد
سقوط مدو للاعبة سيرك أمام الجمهور! (فيديو)
سقوط مدو للاعبة سيرك أمام الجمهور! (فيديو)

لكن الحبل انقطع في منتصف المسافة وهوى الرجل بسرعة كبيرة واصطدم بالوسادة الهوائية، التي أنقذت حياته فيما تلقى إصابات عديدة في عموده الفقري وبعض أعضائه الداخلية، حيث أسعف على الفور إلى المستشفى.

وتستجوب الشرطة الآن شهود العيان ومنظمي هذا العرض البهلواني، لمعرفة ملابسات الحادث، الذي كاد ينهي حياة رجل في لحظات.

ويعد القفز بالحبال نشاطا رياضيا ينطوي على القفز من ارتفاعات شاهقة، فيما يكون الشخص مربوطا بحبل مطاطي يمنعه من الاصطدام بالأرض أو الماء في الأسفل.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

جونسون يلتقي الملكة إليزابيث لتكليفه بتشكيل الحكومة