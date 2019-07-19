الإعلان الترويجي لفيلم Cats يسبب رعبا جماعيا على شبكة الإنترنت

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الموسيقي Cats، الإعلان الرسمي الأول له، إلا أن العالم، أو بمعنى أدق، مستخدمي الإنترنت، لم يكونوا جاهزين لاستقبال ما وصفوه بـ"الكابوس المرعب".

ويشارك في الفيلم فريق من الممثلين والمغنين المشهورين، بمن فيهم تايلور سويفت وجودي دينش وجنيفر هدسون وإدريس إلبا وإيان ماكيلين.

me: nightmares don’t exist



cats trailer: hold my beerpic.twitter.com/6OBZ0d8Ft5 — ‎‏ً (@sebhaal) July 19, 2019

ويتضمن الفيلم مزيجا من الهزل والرعب والغناء بواسطة شخصيات هجينة لقطط بوجوه بشرية لنخبة النجوم المشاركين في الفيلم، المنشأة بالحاسوب.

To whom does one report an abomination? A priest? https://t.co/zyiGi0LTIR — Josephine Tovey (@Jo_Tovey) July 18, 2019

وعبّر مشاهدو الإعلان الترويجي الرسمي الأول لفيلم Cats عن عدم رضاهم عن جوانب مختلفة من الفيلم، من ذلك مدى ظهور القطط الصغيرة بأشكال غريبة مثل "الأثداء الغريبة" و"معاطف الفرو" المركبة، والأهم من ذلك كله، هو وجوههم البشرية المتحولة المخيفة.

Stewie just saw the “Cats” trailer. pic.twitter.com/vNuYqa1TLl — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) July 19, 2019

the James Corden cat is what I see in the corner of my room when I have sleep paralysis pic.twitter.com/l9I9CBh9VG — georgia 🦁 (@brightroars_) July 18, 2019

وعلى الرغم من جمع الفيلم لعدد من أشهر النجوم في مجالات التمثيل والرقص والغناء، فضلا عن المخرج الحائز جائزة الأوسكار، توم هوبر، والخلفية الموسيقية التاريخية التي جالت العالم منذ عقود، إلا أن الإعلان أثار استياء مستخدمي الإنترنت، حتى أن مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية الشهيرة، وصفت الإعلان بأنه "مرعب أكثر مما كان متوقعا".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الفيلم بشكل رسمي في 20 ديسمبر، "ليدمر عطلة عيد الميلاد، وربما السنة بأكملها" بهذا العمل "البغيض الذي يتقد شرا".

CATS (2019) OFFICIAL TRAILER // THEATER AUDIENCE REACTION#CatsMoviepic.twitter.com/3xudBcIpOX — Will Tempfer (@wtempfer) July 19, 2019

DO NOT LET YOUR CAT WATCH THE #CatsMovie TRAILER! pic.twitter.com/TmfHDmvedT — Ida Funkhouser (@IdaFunkhouser) July 19, 2019

I showed my cat the Cats trailer. pic.twitter.com/tSGVi24Amk — Janna Layton (@JKBartleby) July 19, 2019

المصدر: RT