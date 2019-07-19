 
مباشر
عاجل
ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

الإعلان الترويجي لفيلم Cats يسبب رعبا جماعيا على شبكة الإنترنت

متفرقات

الإعلان الترويجي لفيلم Cats يسبب رعبا جماعيا على شبكة الإنترنت
YouTube / Universal Pictures
الإعلان الترويجي لفيلم Cats يسبب رعبا جماعيا على شبكة الإنترنت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m59s

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الموسيقي Cats، الإعلان الرسمي الأول له، إلا أن العالم، أو بمعنى أدق، مستخدمي الإنترنت، لم يكونوا جاهزين لاستقبال ما وصفوه بـ"الكابوس المرعب".

ويشارك في الفيلم فريق من الممثلين والمغنين المشهورين، بمن فيهم تايلور سويفت وجودي دينش وجنيفر هدسون وإدريس إلبا وإيان ماكيلين.

ويتضمن الفيلم مزيجا من الهزل والرعب والغناء بواسطة شخصيات هجينة لقطط بوجوه بشرية لنخبة النجوم المشاركين في الفيلم، المنشأة بالحاسوب.

وعبّر مشاهدو الإعلان الترويجي الرسمي الأول لفيلم Cats عن عدم رضاهم عن جوانب مختلفة من الفيلم، من ذلك مدى ظهور القطط الصغيرة بأشكال غريبة مثل "الأثداء الغريبة" و"معاطف الفرو" المركبة، والأهم من ذلك كله، هو وجوههم البشرية المتحولة المخيفة.

وعلى الرغم من جمع الفيلم لعدد من أشهر النجوم في مجالات التمثيل والرقص والغناء، فضلا عن المخرج الحائز جائزة الأوسكار، توم هوبر، والخلفية الموسيقية التاريخية التي جالت العالم منذ عقود، إلا أن الإعلان أثار استياء مستخدمي الإنترنت، حتى أن مجلة "رولينغ ستون" الأمريكية الشهيرة، وصفت الإعلان بأنه "مرعب أكثر مما كان متوقعا".

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الفيلم بشكل رسمي في 20 ديسمبر، "ليدمر عطلة عيد الميلاد، وربما السنة بأكملها" بهذا العمل "البغيض الذي يتقد شرا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا