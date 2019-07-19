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بلمح البصر.. ثوران يطرحان شابا على الأرض! (فيديو)

متفرقات

بلمح البصر.. ثوران يطرحان شابا على الأرض! (فيديو)
© imago stock&people
صورة أرشيفية
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروع لثورين يهجمان على شاب هندي، فجأة، ويوقعانه أرضا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الحادث وقع في مدينة مومباي الهندية عندما توقف الشاب أكشاي في زواية شارع بالقرب من دراجته الهوائية لقراءة رسائل هاتفه الجوال، وهو غير منتبه لما يدور حوله.

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وتظهر مشاهد الفيديو  ثورين من إحدى زوايا الشارع منطلقين بسرعة باتجاه الشاب، المنشغل بهاتفه. وتنتهي الحادثة المريعة بإسقاط الشاب على الأرض وفقدانه لوعيه مدة من الزمن ومحاولة المارة مساعدته.

وقال أكشاي الذي استفاق من صدمته، ولم يتلق إلا بعض الرضوض الطفيفة: "عندما انتبهت لما يجري من حولي، كان الوقت قد فات لإفساح الطريق للثورين، كل شيء حصل في جزء من الثانية".

المصدر: نيويورك بوست

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