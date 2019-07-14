شقيق أمير قطر ينشر صورة لتميم تشعل موقع "تويتر"!

نشر الشيخ خليفة بن حمد صورة لشقيقه أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جالسا على طاولة في مقهى دون أن يحدد مكان المقهى أو تاريخ التقاط الصورة.

وكتب الشيخ خليفة، في حسابه على "تويتر" تعليقا على الصورة، "حافظه ربي".

وأحدثت الصورة موجة كبيرة من التفاعل، عبر مواقع التواصل، حيث تداولها الآلاف، فيما قال البعض إنها التقطت في مقهى "باتيسيري فاليري" الواقع في "جيمس ستريت" وسط العاصمة البريطانية لندن.

وتحدث رواد مواقع التواصل عن تواضع أمير قطر بجلوسه في مقهى كشخص عادي، مثل أي مواطن دون حراسة مشددة أو اختيار مكان ليس به مواطنون.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يجلس وحيدا على مقهى أمام مطعم (Patisserie Valerie) في برمينغهام ببريطانيا، وشقيقه الشيخ خليفة بن حمد، ينشر معلقا على الصورة بقوله "حافظه ربي"..

الله يحميك يا امير pic.twitter.com/Q2IUjZ2sdC — ##$$$..ألعراب.the.Godfather..$$$## (@ISublabn) 14 июля 2019 г.

ويأتي نشر الشيخ خليفة للصورة بعد اختتام أمير قطر، زيارة إلى الولايات المتحدة مؤخرا التقى خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس، دونالد ترامب.

المصدر: RT