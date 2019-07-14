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السماء "تمطر" دولارات حقيقية فوق شارع مزدحم! (فيديو)

متفرقات

السماء
youtube.com-Inside Edition
صورة أرشيفية
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انتشر فيديو يصور سيارات تتوقف على جانب طريق عام في أمريكا وخروج سائقيها لالتقاط الأوراق النقدية التي تساقطت على الطريق بغزارة.

وذكر موقع UPI، أن الحادث وقع في ولاية جورجيا الأمريكية يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري، عندما فتح خطأ باب العربة المصفحة لنقل العملة، وهي تسير في الطريق رقم 285، بالقرب من مدينة أتلانتا فطارت منها آلاف الدولارات على قارعة الطريق.

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وقام بتصوير الفيديو شاهد عيان من سائقي السيارات، الذين ركنوا عرباتهم على جانب الطريق وراحوا يجمعون الأوراق النقدية التي هبطت عليهم "من السماء".

وطالبت الشرطة السائقين، الذين التقطوا الأوراق المالية، بتسليم ما جمعوه إلى مركز الشرطة، وإلا سيتم التحقق من السيارات التي ظهرت أرقامها في الفيديو وتقديم سائقيها للعدالة.

ووفقا للبيانات الأولية طار من سيارة نقل العملة حوالي 175 ألف دولار.

المصدر: لينتا. رو

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