بعد معركة دامية.. فيل سيء الحظ يقع بين براثن لبؤة ويفلت منها (فيديو)

نشر موقع Kruger Sightings في "يوتيوب"، فيديو لمعركة دامية بين لبؤة جائعة وفيل وقع بين مخالبها بحديقة هوانج الوطنية بزيمبابوي.

ويظهر الفيديو، الذي صوره أحد السياح أثناء جولة في محمية الحيوان الطبيعية بزيمبابوي، هجوم لبؤة على فيل ضخم واعتلاءها رأسه، وجرحه عدة مرات بمخالبها الحادة.

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لكن الفيل تمكن، بعد محاولات مصيرية عدة، من الإفلات من براثن اللبؤة الجائعة، وإبعادها عنه، بعد أن عضته بأنيابها وإصابته بجراح بليغة.

وتعود اللبؤة إلى أشبالها، تجر أذيال الخيبة في الدغل القريب.

وأشار مصور الفيديو، صموئيل شيفالييه، إلى أن ما حدث معركة نادرة للغاية، وصراع من أجل البقاء.

المصدر: ديلي ميل