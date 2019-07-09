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هلع حقيقي.. مسننات سلم كهربائي متحرك "تبتلع" ذراع طفل! (فيديو)

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هلع حقيقي.. مسننات سلم كهربائي متحرك
youtube.com-PEOPLE NEWS
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نشرت وسائل الإعلام فيديو مرعبا لحادث وقع في أحد المراكز التجارية في الصين، جراء سقوط طفل على سلم كهربائي متحرك.

وتظهر مشاهد الفيديو طفلا يهبط سلما كهربائيا، في مركز تجاري بمدينة يوانجيانغ، برفقة والدته. وفي لحظة أخرى يسقط الطفل على السلم المتحرك وتحتار والدته بكيفية إنقاذه بسبب دخول يده في الفجوة بين درجات السلم.

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ويهرع شهود العيان لانتشال الطفل، وأيضا بلا جدوى. وتمكن حارس مركز التسوق من إيقاف السلم المتحرك في اللحظة الحاسمة.

وذكرت صحيفة Daily Mirror، أن الطفل البالغ من العمر سنتين، قضى حوالي 45 دقيقة قبل وصول رجال الإنقاذ، الذين استطاعوا إخراج يده من مسننات السلم المتحرك ونقلوه إلى المستشفى وهو الآن يتلقى العلاج فيها على الرغم من عدم معرفة حالة يده بدقة.

المصدر: Daily Mirror

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