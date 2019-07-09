شاهد.. سيول جارفة تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن!

تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين 8 يوليو الجاري بغمر قسم كبير من شوارع المدينة ومرافقها العامة.

وتداولت صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا.

كما نشر نشطاء مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.

وتعرضت بعض الشوارع الفرعية في المدينة لارتفاع مناسيب مياه الأمطار، حتى غمرت بعض السيارات، وتسربت إلى المنازل المجاورة وألحقت أضرارا فيها.

NOW: Morning downpour breaks rainfall record, paralyzes D.C. with flash flooding



-- Basement of White House leaking



-- 3.3 inches of rain in 1 hour at Reagan National Airport



-- Beltway Inner Loop Closed



--Multiple calls for water rescue around the DMVhttps://t.co/cFxhomekUQ — Washington Examiner (@dcexaminer) 8 июля 2019 г.

وأظهر أحد الصحفيين التابعين لمجموعة الرئيس الأمريكي الإعلامية كيف تسربت المياه إلى المكاتب التي يعملون فيها داخل البيت الأبيض.

It’s official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89 — Eamon Javers (@EamonJavers) 8 июля 2019 г.

المصدر: لايف. رو