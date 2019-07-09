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شاهد.. سيول جارفة تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن!

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شاهد.. سيول جارفة تغرق محيط البيت الأبيض وشوارع واشنطن!
youtube/ Associated Press
السيول الناجمة عن الأمطار التي ضربت مدينة واشنطن
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تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت على العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين 8 يوليو الجاري بغمر قسم كبير من شوارع المدينة ومرافقها العامة.

وتداولت صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر السيول التي غطت بعض شوارع المدينة، والتي وصل ارتفاع منسوب المياه في بعضها لأكثر من 16 سنتيمترا.

كما نشر نشطاء مواقع التواصل فيديوهات تبين شلالات المياه التي تدفقت من أسقف بعض محطات المترو في واشنطن، والتي انسكبت مياهها على القطارات مباشرة.

وتعرضت بعض الشوارع الفرعية في المدينة لارتفاع مناسيب مياه الأمطار، حتى غمرت بعض السيارات، وتسربت إلى المنازل المجاورة وألحقت أضرارا فيها.

 وأظهر أحد الصحفيين التابعين لمجموعة الرئيس الأمريكي الإعلامية كيف تسربت المياه إلى المكاتب التي يعملون فيها داخل البيت الأبيض.

المصدر: لايف. رو

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