زلزال كاليفورنيا أحدث صدعا عملاقا مرئيا من الفضاء!

كشفت صور الأقمار الصناعية صدعا جديدا هائلا في سطح الأرض بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة الفائت، وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

This video shows earthquake events a few hours before the M6.4 on July 4th, 2019 to present (as of above noon on July 8th, 2019). #earthquake#usgs#californiaearthquakepic.twitter.com/c5JEDynLQ4 — USGS (@USGS) July 8, 2019

وقالت Planet Labs Inc إن ثاني اثنين من الزلازل القوية التي ضربت المنطقة خلال أقل من 48 ساعة الأسبوع الماضي، تسبب في صدع كبير بالقرب من ريدجكريست بولاية كاليفورنيا، وفقا لصور الأقمار الصناعية الملتقطة للتضاريس يومي 4 و6 يوليو.

TAKE A LOOK: Drone video shows crack in a California highway following an earthquake! pic.twitter.com/DNNIY13tP3 — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) July 7, 2019

ونُشرت صور الصدع على الإنترنت، بعد إغلاق الطريق السريع القريب في مقاطعة سان بيرناردينو، حيث ظهر صدع كبير أدى إلى تغيير تضاريس جنوب كاليفورنيا إلى حد ما.

المصدر: RT