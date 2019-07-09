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زلزال كاليفورنيا أحدث صدعا عملاقا مرئيا من الفضاء!

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زلزال كاليفورنيا أحدث صدعا عملاقا مرئيا من الفضاء!
Gettyimages.ru bartvdd
صورة تعبيرية
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كشفت صور الأقمار الصناعية صدعا جديدا هائلا في سطح الأرض بالقرب من مركز الزلزال الذي ضرب جنوب كاليفورنيا يوم الجمعة الفائت، وبلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وقالت Planet Labs Inc إن ثاني اثنين من الزلازل القوية التي ضربت المنطقة خلال أقل من 48 ساعة الأسبوع الماضي، تسبب في صدع كبير بالقرب من ريدجكريست بولاية كاليفورنيا، وفقا لصور الأقمار الصناعية الملتقطة للتضاريس يومي 4 و6 يوليو.

ونُشرت صور الصدع على الإنترنت، بعد إغلاق الطريق السريع القريب في مقاطعة سان بيرناردينو، حيث ظهر صدع كبير أدى إلى تغيير تضاريس جنوب كاليفورنيا إلى حد ما.

المصدر: RT

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