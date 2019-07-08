متقاعد يرغب بتجميده بعد موته كي "يزور" أقمار المشتري مستقبلا!

يخطط مهندس متقاعد لدفع مبلغ 160 ألف جنيه إسترليني نحو (200 ألف دولار) مقابل تجميده بعد وفاته على أمل العودة إلى الحياة بعد مئات السنين ويكون قادرا على زيارة أقمار كوكب المشتري.

وسيجري مايك كارتر، وعمره 73 عاما، العملية في غضون دقائق من الوفاة، قبل نقله إلى الولايات المتحدة لتخزين جسده في منشأة متخصصة.

وتتضمن عملية تجميد الموتى المعروفة باسم Cryonics، خفض درجة حرارة الجثة إلى ما دون درجة التجمد في الدقائق التي تلي الموت مباشرة. وبدأ استخدامها في السبعينيات من قبل أفراد يأملون في العودة إلى الحياة، عندما يجد العلماء علاجات للأمراض المزمنة أو عند توصلهم إلى طرق جديدة لإطالة حياة الإنسان.

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ويعد كارتر عضوا في Cryonics UK، وهي مؤسسة خيرية مسجلة منذ عام 1991، يديرها متطوعون مدربون ومستعدون لتلبية الحاجة عندما يصاب شخص يرغب في التجميد، بمرض خطير. وشارك المهندس في 3 من أصل 15 عملية تجميد نُفذت حتى الآن في Cryonics UK.

وفي حديثه مع WalesOnline، قال كارتر: "ذهبت إلى اجتماعين، وتواصلت مع أحد مزودي خدمة cryonics في الولايات المتحدة، وفي النهاية قلت: لا أعتقد أن ذلك سينجح، ولكن ما الذي سأخسره؟. لا أعتقد أن البشر كما نعرفهم سيكونون موجودين خلال 500 عام، أعتقد أن مقاومة الأمراض ستبدأ في المضي قدما لتحسين الذكاء. لا أمانع في العودة كشيء مختلف تماما يمكنه الخروج واستكشاف أقمار كوكب المشتري".

وتقول المنشأة التي سيُخزّن فيها كارتر، وهي مؤسسة Alcor Life Extension في ولاية أريزونا، إنه يوجد لديها 170 فردا في المخزن، و1246 شخصا آخر حول العالم سجلوا أنفسهم للتجميد بعد الوفاة.

المصدر: ذي صن