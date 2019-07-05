تايلاند.. 3 ساعات لإنقاذ فرس عمياء وقعت في حفرة صرف صحي

أمضى رجال الدفاع المدني، في تايلاند، أكثر من 3 ساعات من أجل إنقاذ فرس عمياء وقعت في حفرة صرف صحي لا يزيد قطرها عن 1.5 متر.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن هذا الحادث وقع في ضواحي مدينة نونثابوري وسط تايلاند، عندما كانت السيدة نيتايا ليمالا، 50 عاما، تقود خمسة أفراس في حقل على الطريق، وفجأة سقطت الفرس "بود" التي لا تبصر بعينها اليسرى في حفرة الصرف الصحي.

وأظهر شريط فيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون مساعدة الفرس بود (16 عاما)، التي عانت من آلام شديدة حتى بعد إخراجها من الحفرة.

المصدر: "الديلي ميل" البريطانية