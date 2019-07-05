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أفعى "مهذبة" ترن الجرس أثناء زيارتها بيت أمريكية! (فيديو)

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أفعى
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صورة أرشيفية
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تسلقت أفعى ضخمة حائط منزل أحد السكان في ولاية تكساس الأمريكية ورنت جرس الباب في ساعة متأخرة من الليل.

وذكر موقع UPI الإخباري، أن الأمريكية بليندا مونيز القاطنة في مدينة كونفيرس، سمعت رنين جرس باب بيتها في ساعة متأخرة من مساء الأحد 30 يونيو الماضي.

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وعندما ذهبت بليندا لفتح الباب رأت أفعى كبيرة تزحف على حائط البيت خلف الباب.

وتظهر مشاهد الفيديو، الذي صورته كاميرا المراقبة ونشرته بليندا في الإنترنت، أفعى تزحف ببطء أعلى الحائط وتضغط برأسها على جرس الباب.

ونشرت بليندا هذا الفيديو لتحذير الناس ولجعلهم يتوخون الحذر من الثعابين في أيام الصيف الحارة.

المصدر: لينتا. رو

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