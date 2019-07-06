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بأجنحة وأذرع.. مخلوق غريب "يزور" إندونيسي ليلا! (فيديو)

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بأجنحة وأذرع.. مخلوق غريب
pexels.com-Ruslan Alekso
صورة أرشيفية
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب جدا لمخلوق مجنح له أذرع صوره أحد سكان إندونيسيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الإندونيسي هاري تواي فوجئ لدى رؤيته مخلوقا غريبا مجنحا ذا أربعة أذرع مختلفة الأطوال تتسلق سقف بيته فالتقط له بعض الصور.

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وأطلق هاري على ذلك الكائن تسمية "الزائر الغريب"، وتوقع أنه دخل إلى بيته لأن الليلة كانت ممطرة.

ولم يتمكن الإندونيسي من تحديد نوع المخلوق، وتوقع بأنه ينتمي إلى نوع من أنواع الفراشات Arctiinae (حرشفيات الأجنحة) وتشبه فراشات فصيلة Creatonotos gangis (العثيات النمرية).

ويظهر الفيديو الشبه الكبير لهجين مختلط بين العث والعنكبوت وله أذرع تفرز الفيرمونات لجذب شركاء لحياته.

المصدر: ديلي ميل

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