بأجنحة وأذرع.. مخلوق غريب "يزور" إندونيسي ليلا! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب جدا لمخلوق مجنح له أذرع صوره أحد سكان إندونيسيا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن الإندونيسي هاري تواي فوجئ لدى رؤيته مخلوقا غريبا مجنحا ذا أربعة أذرع مختلفة الأطوال تتسلق سقف بيته فالتقط له بعض الصور.

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وأطلق هاري على ذلك الكائن تسمية "الزائر الغريب"، وتوقع أنه دخل إلى بيته لأن الليلة كانت ممطرة.

ولم يتمكن الإندونيسي من تحديد نوع المخلوق، وتوقع بأنه ينتمي إلى نوع من أنواع الفراشات Arctiinae (حرشفيات الأجنحة) وتشبه فراشات فصيلة Creatonotos gangis (العثيات النمرية).

ويظهر الفيديو الشبه الكبير لهجين مختلط بين العث والعنكبوت وله أذرع تفرز الفيرمونات لجذب شركاء لحياته.

What on earth is THAT? Man is baffled to find a bizarre 'alien-like' winged creature crawling across his ceiling in Indonesia

via https://t.co/nqtDqAeOubhttps://t.co/T6V3S2oU99 — Ste Ward (@wardstephen81) 4 июля 2019 г.

المصدر: ديلي ميل