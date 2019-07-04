مقتل سائح وإصابة آخرين في ثورة بركان "جزيرة الأثرياء" بإيطاليا! (فيديو)

أجلت السطات المحلية في جزيرة سترومبولي جنوب إيطاليا السياح المذعورين من تدفق حمم بركان الجزيرة، التي أدت لمقتل سائح وإصابة آخرين.

وأعلنت سلطات الجزيرة أن ضحية البركان سائح إيطالي من جزيرة صقلية يبلغ من العمر 35 عاما قتل بحجر ملتهب قذفه البركان أثناء تجواله في المنطقة.

إقرأ المزيد

وقامت البحرية الإيطالية بنشر سفنها بالقرب من الجزيرة تحسبا لجميع الطوارئ وللقيام بعمليات الإجلاء، حيث تم إجلاء أكثر من 70 شخصا إلى الآن.

وتعمل فرق الإطفاء في الجزيرة على إخماد الحرائق التي تسببت بها حمم البركان المقذوفة في أنحاء الجزيرة.

وأكدت الأنباء أن السياح هربوا إلى البحر بعد رؤية حمم ورماد البركان تتصاعد عاليا في السماء، حيث تعد هذه الجزيرة، التي تعرف أيضا باسم "منارة البحر الأبيض المتوسط" من المواقع الهامة التي تضم منازل الأثرياء والمشاهير في العالم.

ويعد بركان جزيرة سترومبولي أحد أكثر البراكين نشاطا على كوكب الأرض، وهو في حالة ثوران منتظمة منذ عام 1932، وأدى ثورانه الكبير الأخير عام 2002 لتدمير منازل وأرصفة وإصابة 6 أشخاص.

View from the Panarea harbor as Stromboli erupts. Hoping everyone is safe on the ground. Visible lava flows headed down the mountain. pic.twitter.com/apZT3G3C57 — Alex Hopson (@TheAlexHopson) 3 июля 2019 г.

المصدر: وكالات