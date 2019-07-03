رئيس "بايدو" الصينية يتعرض لحادثة مباغتة وهو يخطب في المؤتمر

أصيب الرئيس التنفيذي لشركة البحث الصينية العملاقة "بايدو"، بالدهشة بعد أن قفز رجل على خشبة المسرح وقام بسكب الماء عليه أثناء إلقائه خطابا ضمن مؤتمر سنوي تنظمه الشركة.

ووقعت الحادثة عندما كان روبن لي يانهونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة البحث العملاقة "بايدو"، التي تسيطر على أكثر من 70% من السوق الصينية، يلقي كلمة في مؤتمر حول الذكاء الصناعي والقيادة الذاتية في بكين، يوم الأربعاء 3 يوليو، حيث قفز رجل على خشبة المسرح وسكب زجاجة ماء على الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل الصينية".

وعلى الرغم من أن المفاجأة أصابت روبن لي بالدهشة، إلا أنه سرعان ما استعاد رباطة جأشه وسأل الرجل المتسلل: "ما هي مشكلتك؟"، بينما كان الأخير يحاول الهرب.

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ولم يتلق الرئيس المندهش إجابة عن سؤاله، حيث قبض رجال الأمن بسرعة على الفاعل. ويفترض أن الجاني كان مندوبا في المؤتمر الذي تعقده الشركة سنويا، فهو يحمل شارة تتدلى من عنقه.

وما يزال السبب القوي في محاولة لفت الأنظار لغزا حتى الآن، فيما صرحت شركة "بايدو" بأنها بدأت تحقيقا في الحادث، وفقا لتقرير موقع South China Morning Post.

واستأنف روبن لي خطابه بعد التوقف لفترة قصيرة، وحاول أن يجعل من التجربة موضع مزاح، قائلا: "كما ترون، ستكون هناك مشاكل على طول الطريق عندما يتعلق الأمر بالذكاء الصناعي، لكنها ستغير حياة الجميع". ما دفع الجمهور الحاضر في المؤتمر إلى التصفيق.

المصدر: RT