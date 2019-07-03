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لم ترتد غيرها.. بلوزة الأميرة ديانا "الوحيدة" تباع في مزاد علني!

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لم ترتد غيرها.. بلوزة الأميرة ديانا
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تستعد دار RR Auction‎ للمزادات العلنية، في مدينة بوسطن الأمريكية، لعرض بلوزة تدريب وحيدة للأميرة الراحلة ديانا، أهداها إياها رجل أعمال كبير أسس شركة طيران عالمية.

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وذكر موقع NBC الإخباري، أن اقتراح عرض بلوزة التدريب الوحيدة للأميرة ديانا للبيع بمزاد علني، جاء من قبل مدربتها الشخصية جيني ريفيت. ويتوقع أن تباع البلوزة بـ 5 آلاف دولار.

وتلقت ديانا البلوزة الزرقاء الداكنة، المرسوم عليها شعار شركة Virgin وكلمات Fly Atlantic، هدية من ريتشارد برانسون مؤسس شركة الطيران.

يذكر أن الأميرة الراحلة كانت تمضي كل تدريباتها مرتدية هذه البلوزة بالتحديد، وفسرت ذلك بقولها آنذاك: "اعتقدت أنها الطريقة الوحيدة والجيدة لإيقاف جنون وسائل الإعلام"، لأن هناك قضايا ملحة في العالم أكثر من موضوع ماذا أرتدي.

المصدر: لينتا. رو

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