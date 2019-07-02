كازينو يدفع ملايين الدولارات لامرأة سقطت على أرضه!

ربحت مواطنة من سكان ولاية أوهايو الأمريكية ملايين الدولارات بعد أن كسبت دعوى قضائية رفعتها ضد كازينو وقعت داخله.

وسقطت ليندا سادوفسكي في سبتمبر عام 2016، على لوحة تحذيرية كتب عليها "الأرض مبللة"، التي رميت على الأرض من قبل زبائن الكازينو، وقبل دقائق من مرور ليندا بجانب اللوحة مر موظف الكازينو أمامها ولم يلتقطها وتركها عثرة على الأرض.

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وكسرت ساق ليندا، إثر تعرقلها باللوحة الإعلانية وسقوطها على الأرض، وأسعفت حينها وأجريت لها عملية تركيب صفائح معدنية وأصبحت حركتها صعبة بعد الحادث.

كما أصيبت المرأة بالتهاب المفاصل وقد تحتاج إلى عملية جراحية ثانية.

وأشار محامي ليندا، مات ناكاجيما، إلى أن موظفي الكازينو أهملوا سلامة زبائنه وحملهم مسؤولية ما حصل لموكلته. أما محامي الكازينو فقد ادعى أن المسؤولية تقع على ليندا نفسها لأنها لم تكن حذرة بما فيه الكفاية.

وقررت هيئة المحلفين في خلاصة الحكم تغريم الكازينو 3 ملايين دولار، ودفعها لليندا التي أصيبت بسبب إهمال موظفيه.

المصدر: لينتا. رو