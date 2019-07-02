شاهد.. مذيعة خليجية تنفجر ضحكا بسبب "غرابة" ما قاله ضيفها!
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة خليجية، وهي تدخل في نوبة من الضحك بسبب قصيدة ألقاها ضيفها على الهواء مباشرة.
ولم تستطع الإعلامية العمانية بيان البلوشي أمس الاثنين كبح قهقهاتها بسبب قصيدة ألقاها الشاعر عياد السيابي خلال تواجده ضيفا في برنامجها "من عمان".
وأبدى الضيف امتعاضه الشديد بسبب الضحك المفاجئ للمذيعة التي لم تتمالك نفسها رغم انتهاء القصيدة، وحاولت أن تتظاهر لاحقا بجدية وتسأل الضيف عدة أسئلة لكنها في كل مرة كانت تفشل ويداهمها الضحك.
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المصدر: وكالات