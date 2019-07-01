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المتحدثة باسم الخارجية الروسية و"الدب"

متفرقات

المتحدثة باسم الخارجية الروسية و
Sputnik Sergei Mamontov
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صورة طريفة في حسابها على إنستغرام، توالت عليها التعليقات.

من بين التعليقات، ولعله أطرفها، كان تعليق المستخدمة alenkiy_a، التي كتبت "ماشا والدب"، إسقاطا على مسلسل الرسوم المتحركة الروسي الشهير، الذي يحمل نفس العنوان (ماشا تدليل اسم ماريا باللغة الروسية)، وعرض عام 2009، وحقق 320 مليون مشاهدة حول العالم.

وعلقت زاخاروفا على صورتها:" لا داعي للجدل حول حقيقة أن الدببة تتجول في شوارع روسيا. بل تتجول كيفما شاءت، وتزور البعض أيضا. باختصار، انتهت العطلة بدرجة (امتياز)"

المصدر: إنستغرام

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