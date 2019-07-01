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جرأة امرأة.. عاملة حديقة حيوان "تنتصر" على دب قطبي! (فيديو)

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جرأة امرأة.. عاملة حديقة حيوان
Gettyimages.ru picture alliance / Contributor
صورة أرشيفية
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أدهشت جرأة امرأة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة الفيديو، الذي يصور هجوم دب شرس عليها في أحد أقفاص حديقة الحيوان.

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وتظهر مشاهد الفيديو عاملات التنظيف يقمن بعملهن في أحد أقفاص حديقة الحيوان، وعند اختفاء إحدى العاملات من أمام كاميرا المراقبة، يظهر دب قطبي فجأة ويهجم على عاملة التنظيف.

ويظهر الفيديو رباطة جأش المرأة وهدوءها حيث لم ترتبك، ووضعت المكنسة وأدوات التنظيف دروعا لحمايتها ولم تسمح للحيوان بالاقتراب منها.

وتمكنت عاملة التنظيف، بهذه الطريقة، من الوصول إلى باب القفص، وخرجت منه سالمة.

وذكرت صحيفة "لايف"، أن الحادث وقع في حديقة حيوان موسكو، غير أنه لا يوجد أي تعليق حول الحادث.

المصدر: لايف. رو

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