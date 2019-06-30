تعرض تسجيلات وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الخاصة برحلة "أبولو 11" إلى القمر للبيع في مزاد علني في يوليو المقبل، حيث من المتوقع أن تشترى بملايين الدولارات.

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وكان المواطن الأمريكي، غاري جورج، حصل بالصدفة قبل 40 عاما على 3 أشرطة لتسجيلات "أبولو 11"، بعد شرائه حمولة شاحنة كاملة من تسجيلات الفيديو مقابل 218 دولارا، في مزاد لبيع الأشياء القديمة الفائضة لدى الحكومة الأمريكية.

ومن المتوقع بيع هذه الأشرطة الثلاثة، التي يحتوي أحدها على تسجيل كلمات رائد الفضاء، نيل أرمسترونغ، الشهيرة "هذه خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان، لكنها قفزة كبيرة للبشرية"، في يوليو بدار "سوذبيز" للمزادات في نيويورك، حيث ينتظر أن تتجاوز قيمتها مبلغ مليوني دولار.

ويظهر فيديو آخر لقطات لرائد الفضاء الأمريكي الآخر "باز ألدرين"، وهو يمشي بتثاقل على سطح القمر ويغرز العلم الأمريكي في تربته ويجمع عينات منه.

وقال جورج إنه فوجئ بوجود أشرطة الفيديو الخاصة بالهبوط على القمر ضمن حمولة الشاحنة، مضيفا "لم يكن لدي أدنى فكرة عن وجود أي شيء له قيمة.. كنت أخطط لبيعها إلى محطات التلفزيون فقط لإعادة التسجيل عليها".

جدير بالذكر أن "ناسا" اعترفت سنة 2006 بأنها لم تتمكن من العثور على تسجيلات الفيديو الأصلية للمركبة "أبولو 11" التي تصور عملية الهبوط على القمر.

المصدر: "ذي غارديان"