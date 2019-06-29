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معركة دموية بين فهدين تنتهزتها فريسة لصالحها! (فيديو)

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معركة دموية بين فهدين تنتهزتها فريسة لصالحها! (فيديو)
youtube.com-Kruger Sightings
معركة دامية بين فهدين
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شهد سياح حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا معركة طاحنة بين فهدين أدت لفرار الفريسة "الذكية".

ونشر موقع الحديقة الرسمي على "يوتيوب"، الفيديو المدهش، الذي صورته السائحة وشاهدة العيان، تيرين راي، ويظهر تفاصيل معركة دامية بين فهدين تقاتلا للحصول على خنزير بري اصطاده في البداية أحدهما.

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ووفقا لتيري راي (33 عاما)، قفز الفهد الأول على الخنزير البري، الذي كان أكبر وأضخم منه بشكل ملحوظ، واحتجزه رغم مقاومته الشرسة.

واجتذبت الضوضاء الصادرة عن الفهد وفريسته، فهدا آخر حاول الحصول على الفريسة ذاتها، عندها اضطر الفهد الأول لترك الفريسة والدفاع عن حقه فيها لأنه هو الذي اصطادها أولا، فاستغل الخنزير الفرصة وهرب متسللا من موت محتم.

وقالت راي: "لم يلحظ الفهدان أن الخنزير المصدوم والجريح، استغل الفرصة وتسلل من بينهما هاربا إلى وكره".

المصدر: لينتا.رو

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