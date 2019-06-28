أعادت الفنانة رانيا يوسف نشر صورة لفستانها الذي أثار جدلا خلال مهرجان القاهرة السينمائي، بعد الأزمة التي يمر بها عمرو وردة لاعب منتخب مصر عقب الاتهامات الأخلاقية التي وجهت له.

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وعلقت رانيا على الصورة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "سؤال للسادة المحامين، فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا، ليه الكيل بمكيالين؟".

وتابعت في منشور آخر، بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب رأيها في أزمة اللاعب عمرو وردة، كاتبة: "أنا مش مع حد ضد حد.. أنا عندي بنات عاوزة ابقا مطمنة عليهم وهما ماشيين في شوارع بلدي".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن يوم الأربعاء، استبعاد عمرو وردة لاعب منتخب مصر من معسكر الفريق المشارك في بطولة الأمم الإفريقية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحرش ببعض الفتيات.

لكن مسؤول في مجلس إدارة الاتحاد كشف أمس الخميس أنه تم سحب الخطاب المرسل للاتحاد الإفريقي باستبعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، من صفوف منتخب "الفراعنة" الذي يخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

المصدر: RT