"سر باباي".. خبراء يدعون لحظر استهلاك هرمون موجود في السبانخ!

وجد باحثو جامعة برلين Freie، أن الإكستيرون (وهو هرمون موجود في السبانخ) قوي للغاية وربما يحمل سر "قوة" الشخصية الكرتونية الخيالية "باباي".

وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن اعتبار هذا الهرمون مثابة عقار (مكمل غذائي) لتعزيز الأداء، حيث وجد الباحثون ارتفاعا كبيرا في الأداء بين أولئك الذين تناولوا المكمل بكميات كبيرة.

وقام فريق البحث، الممول من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بمنح الرياضيين كبسولات من الإكستيرون خلال جلسة تدريب شاقة، لمدة 10 أسابيع.

وشهد المشاركون زيادة في القوة لديهم أعلى بثلاثة أضعاف من المجموعة، التي أُعطيت كبسولات "العقار الوهمي".

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وقالت الدكتورة ماريا بار، الأستاذة في معهد الصيدلة في جامعة برلين Freie: "إن الإعلانات الخاصة بالمكملات الغذائية (التي تحتوي على الهرمون) تشير إلى نمو العضلات، لذا قررنا اتباع هذا في التجارب. من البيانات، افترضنا تحسين الأداء. ومع ذلك، فوجئنا بمدى التأثير الحاصل".

وقالت بار إنه يجب استهلاك زهاء 3.5 كغ من السبانخ يوميا للحصول على التأثير نفسه، لذا من غير المحتمل أن يُحظر تناول هذه الخضروات. ولكن النتائج أُرسلت إلى WADA مع توصية بتقييد استهلاك الكبسولات المكملة من قبل الرياضيين الاحترافيين.

وأضافت ماريا: "بناء على البيانات التي حصلنا عليها، اقترحنا أن يفكروا في إدراج عقار الإكستيرون في قائمة المواد المحظورة".

وأكد متحدث باسم WADA، أن المنظمة ستحلل النتائج بهدف فرض حظر محتمل، حيث قال: "تحافظ WADA على التواصل مع خبراء علميين للحصول على أدلة جديدة عندما تصبح متاحة".

المصدر: ديلي ميل