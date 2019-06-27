القبض على ضابط مرافق للرئيس البرازيلي بحوزته 39 كيلوغراما من الكوكايين

اعتقلت إسبانيا ضابطا بسلاح الجو البرازيلي كان ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، أثناء توجهه لليابان للمشاركة بقمة الـ20 بعدما تبين وجود 39 كغ من الكوكايين بحوزته.

وذكرت وسائل إعلامية عديدة استنادا على مصادر في السلطات الإسبانية، أن ضابطا برتبة رقيب يدعى، سيلفا رودريغز، (38 عاما)، تم ضبطه وبحوزته مخدرات يوم الثلاثاء الماضي أثناء توقف الطائرة في مطار إشبيلية الإسباني.

وذكرت المصادر أن المخدرات تم اكتشافها خلال عملية تفتيش روتينية للحقائب، مشيرة إلى أن المشتبه به كان يتحرك في أمان ولم يخبئ العبوات الـ37 (في كل عبوة أكثر من كيلوغرام من الكوكايين) بين الملابس.

وكان الضابط متجها إلى أوساكا على متن طائرة احتياطية، فيما كان الرئيس البرازيلي على متن طائرة أخرى.

من جهته علق الرئيس البرازيلي على الحادثة قائلا إنه طلب من وزارة الدفاع البرازيلية التعاون مع السلطات الإسبانية، وفي حال ثبتت إدانة الضابط، فسيتم الحكم عليه بموجب القانون.

المصدر: edition.cnn.com