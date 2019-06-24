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انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل

متفرقات

انتشار أكل لحوم الكلاب في الأردن يثير سخطا على مواقع التواصل
Reuters MUHAMMAD HAMED
مزرعة للكلاب بالعقبة- أرشيف
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أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الحيوانات ومختلف شرائح المجتمع الأردني.

وتظهر الفيديوهات والصور انتشار سلخ الكلاب وأكل لحومها، بشكل صادم، من قبل العمالة الآسيوية في الأردن.

وتفاعلت جمعيات حقوق الحيوان الأردنية بشدة وعبرت عن استنكارها لما يحدث وعبر الأردنيين خاصة ، وأبدت قلقها من استقدام أفكار وعادات غريبة إلى الأردن.

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كما تساءل البعض عن سبب وجود أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في الأردن، فيما يعاني الشبان الأردنيون من البطالة.

وسيشمل تحرك الناشطين مطالبة بإصدار فتوى دينية تحرم هذه الأفعال، وتقديم شكاوى عدة للجهات المختصة لوقف هذه الممارسات.

المصدر: عمون

 

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