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"أوفى الأصدقاء".. كلب ينتظر صاحبة المتوفى بإصرار!

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قضى كلب وفي عدة أيام أمام سرير فارغ لصاحبه المتوفى، في مستشفى بولاية نيوجرسي الأمريكية، في انتظار عودته.‏

وذكرت صحيفة "ذي ميرور"، أن كلب اللابرادور الملقب بـ "موز" (3 سنوات) بقي صامدا عدة أيام في انتظار صاحبه المتوفى.

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ولاحظ متطوعون من منظمة Eleventh Hour Rescue، أن المشكلة تكمن في أن الكلب "موز" لم يدرك تماما أنه لن يرى صاحبه مرة أخرى.

 كما قام ممثلو منظمة NorthStar Pet Rescue بنشر صورة مؤثرة للكلب على صفحتهم الرسمية في "فيسبوك" آملين أن يجدوا صاحبا جديدا للكلب.

وكتب البعض في تعليق على الصورة المنشورة: "إنه كلب لطيف ومرح بطبيعته. ربما يحتاج فقط إلى أشخاص يساعدونه ويعتنون به".

يذكر أن صورة "موز" اجتذبت الكثير من المهتمين، وفقا للصحيفة"، الذين أبدوا استعدادهم لرعاية هذا الكلب المخلص واحتوائه فعليا.

المصدر: ذي ميرور

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