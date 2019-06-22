عارضة أزياء شهيرة تكشف سر ألمها وتوجه نصيحة للسيدات!

اشتكت عارضة الأزياء الأسترالية الشهيرة، سيمون هولزنيجيل من الألم الشديد الذي يسببه لها صدرها الكبير ووجهت نصيحة للسيدات اللاتي ينوين الخضوع لعمليات تجميل معينة.

وذكرت صحيفة "ذي صن"، أن عارضة الأزياء الأسترالية، البالغة من العمر 25 عاما، عبرت لمعجبيها عن التعب بسبب كبر صدرها.

Simone Holtznagel shares painful truth about her large breasts https://t.co/SujKWK7s6Rpic.twitter.com/VRwaiofCX9 — Henry (@Henryprogamer) 19 июня 2019 г.

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وفي محاولة من عارضة الأزياء سيمون لتنبيه وثني الفتيات الراغبات بإجراء عمليات تجميلية لتكبير الصدر، قالت في تدويناتها على "إنستغرام": "صدقا، إنني لا أفهم النساء اللائي يرغبن في تكبير أثدائهن الطبيعية والوصول إلى مقاسي. إن الحصول على صدر كبير أمر فظيع جدا، فهو يجلب الألم، ظهرك يؤلمك دائما، وعليك النوم في وضعية معينة. تمنيت أن أبيع صدري ولو بثمن بخس، للتخلص منه ومن الآلام التي يسببها".

وعلى الرغم من شكاوى سيمون من صدرها، إلا أن تناسق جسدها جلب لها الشهرة. وأصبحت معروفة منذ عام 2011 عندما شاركت في مسابقة Top Model of Australia، وعملت بعدها مع شركات معروفة في عالم الموضة والأزياء مثل Guess وPlayboy.

المصدر: ذي صن