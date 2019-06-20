لا تصدق عينيك.. فيديو مدهش يكشف خداع البصر لعقول البشر!

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو لغز بصري جديد حير رواد الإنترنت وكل من شاهده ووضعهم في دائرة الشك بعد أن عجزوا عن حله.

وبدأ فيديو اللغز البشري يشكل معضلة لمشاهديه، الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، ويخلف لديهم شعورا بالإحباط لعدم القدرة على التركيز واستيعاب المسألة على أنها خدعة بصرية تجعل العيون والعقل أمام محك التجريب.

ويتشكل المشهد البصري من معين بلون وردي على خلفية رمادية. ويبدو أن المعين على الشاشة، في البداية، يتحرك لأعلى ومن ثم لأسفل وبعدها إلى اليسار واليمين، وهذا ما أكده مستخدمو الإنترنت، الذين كتبوا:

"إنه يتحرك، لا يمكنك القول أنه ليس كذلك".

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfmpic.twitter.com/af7BOUCvfC — Arthur Shapiro (@agshapiro2) 2 июня 2019 г.

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وطرح لغز الوهم البصري الجديد البروفيسور آرثر شابيرو من الجامعة الأمريكية في واشنطن، الذي شارك في ابتكاره، على "تويتر".

وقال العالم الأمريكي، وفقا لمجلة IFLScience: "تحدث العديد من العمليات المعقدة في المخ تؤدي إلى وهم الحركة".

ولا يغير المعين مكانه في الواقع، فهو ثابت، وكل ما في الأمر أن الخدعة البصرية تتشكل من التباين، الذي يطرأ على جوانب المعين، فمرة تكون الجوانب بيضاء اللون ومرة تتلون بالأسود على الخلفية الرمادية الوامضة.

ويمكنك التأكد من هذه الخدعة البصرية بنفسك بالابتعاد عن الشاشة، وفقا لـ شابيرو، ورؤية أن المعين لا يتحرك أبدا.

المصدر: لايف. رو