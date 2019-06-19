من نافذة الطائرة.. سائح يرصد "الجمال المدمر"! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو صوره سائح، من نافذة طيارة حلقت فوق سماء المكسيك، ثوران بركان محلي نشط في المنطقة.

وأخذ الفيديو الغريب، الذي وضعته صحيفة ABC News على موقعها الالكتروني، بالانتشار بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

VOLCANO SUNRISE: An airline passenger captured this majestic footage of Mexico’s Popocatépetl volcano spewing ash miles into the sky.



Officials urged residents to be cautious and avoid the area. https://t.co/bvMehsZT02pic.twitter.com/4u1ZNOlFAa — ABC News (@ABC) 18 июня 2019 г.

إقرأ المزيد

ويظهر الفيديو بركان بوبوكاتبتبيل النشيط، الذي يعد ثاني أكبر البراكين في المكسيك ويقع على حدود ثلاث ولايات، وقد أطلق عمودا من الرماد البركاني في الجو، مميزا باللون الوردي الفاتح بسبب غروب الشمس.

وغرد أحد رواد الإنترنت معلقا على الفيديو في "تويتر": هذا أمر مخيف للغاية".

وكتب آخر: "قوة رهيبة للطبيعة". وقال ثالث: "يا له من جمال مدمر".

وذكرت الصحيفة، أن السلطات المحلية حذرت سكان المدن والقرى في المنطقة من تبعات البركان، وطلبت منهم الابتعاد وعدم التواجد بالقرب منه فقد ينشط من جديد.

المصدر: لينتا. رو