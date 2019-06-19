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شاهد.. رجل ثمل يقود دبابة ويرعب سكان مدينته!

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شاهد.. رجل ثمل يقود دبابة ويرعب سكان مدينته!
youtube/Niezależny Serwis Wiadomości
صورة أرشيفية
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تداولت مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر تهور مواطن بولندي أثار حالة من الفوضى في مدينته بتصرف غريب وخطر.

ويظهر في الفيديو كيف أقدم الرجل على قيادة دبابة "تي-55" سوفيتية قديمة برعونة في شوارع مدينة "باهنتشنو" البولندية، ليثير رعب السكان والمارة في الشوارع، حتى أنه اصطحب بعض الركاب معه على متن الدبابة.

وحول الحادثة صرحت الشرطة المحلية بأنها تلقت بلاغا بوجود دبابة تجوب شوارع المدينة، فسارعت دورياتها لإيقاف الآلية، ليتبين أن قائدها الذي يبلغ من العمر 49 عاما كان في حالة سكر.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان يقود الدبابة لم يكن يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها كونه كان ضابطا سابقا في الجيش في ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، والتي قد تحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.

المصدر: زفيزدا

 

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