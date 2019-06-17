واصلت سيارة من طراز "تسلا" سيرها على الطريق السريع في منطقة خليج سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية رغم نوم قائدها.

وأثار المشهد الذعر والرعب في نفوس السائقين الآخرين، خاصة أنه كان خلال ساعة الذروة.

ولم تنجح كل المحاولات لإيقاظ سائق "التسلا"، التي لحسن الحظ تحتوي على خاصية القيادة الذاتية.

وأظهر مقطع فيديو متداول السائق وهو يغط في نوم عميق، بينما كانت سيارته تسير بسرعة ثابتة.

المصدر: The sun