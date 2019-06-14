"بوينغ 747" تطفو استعدادا لإغراقها في أكبر متنزه مائي بالبحرين (صور)

تُظهر مجموعة من الصور المذهلة كيفية سحب طائرة "بوينغ 747" عبر المحيط بهدف إغراقها عمدا كجزء من مشروع افتتاح أكبر متنزه ترفيهي في أعماق المياه البحرينية.

ويجري إغراق الطائرة القديمة، التي بُنيت في عام 1981، في المياه على بُعد نحو 30 كم من جزر أمواج، قبل افتتاح المتنزه في وقت لاحق من عام 2019.

وتهدف الخطة إلى تحويل الطائرة التي يبلغ طولها 70 مترا وسُجلت آخر مرة باسم TF-AAA، إلى موقع فريد ومميز للغوص.

ومن المقرر أن يوفر المتنزه الترفيهي الجاذب للسياح من مختلف أنحاء العالم، مساحة 100 ألف متر مربع من الأنشطة للغواصين، بدءا من الشعاب الاصطناعية إلى المنحوتات تحت الماء.

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وقبل إغراق الطائرة، قام فريق متخصص بالتخلص من "جميع المواد السامة المحتملة"، في محاولة للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.

ويأمل الخبراء ألا يوفر المتنزه مكانا مثاليا للسياح لممارسة الغوص الفريد من نوعه فقط، بل يدعم الحفاظ على الحياة البحرية ويعمل كوسيلة لتحسين حالة الشعاب المرجانية في الخليج.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرات استُخدمت سابقا كموقع للغوص، حيث أُغرقت طائرة C130 Hercules قبالة ساحل العقبة في الأردن، كوسيلة لجذب السياح.

وفي عام 1993، أُغرقت طائرة "بوينغ 727" قبالة ساحل ميامي، كما توجد "بوينغ 737" في قناة "ستيوارت" في كندا.

المصدر: ذي صن