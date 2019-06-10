باعها بـ1،3 مليون دولار بعدما اشتراها بـ6 دولارات

باع أحد عشاق اقتناء الآثار في بريطانيا قطعة أثرية سبق له أن اشتراها بـ6 دولارات بأكثر من مليون دولار.

واشترى الرجل، ويدعى لويس وارد، قطعة شطرنج من العاج في العام 1964، أي قبل نحو 55 عاما، بقيمة 6 دولارات. ولم تكن لديه أي فكرة عن أهمية القطعة التي يبلغ طولها 8.8 سم.

واحتفظ واردر بالقطعة الأثرية في خزانة، لكن عائلته اكتشفت أمراً مذهلاً بعد أن أخذتها إلى دار سوثبي للمزادات، في لندن، وهي أن ثمن القطعة 1.3 مليون دولار حسب تقرير لموقع "بي بي سي".

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وقال خبير سوثبي ألكسندر قادر، الذي فحص القطعة للعائلة، إنه ذهل عندما أدرك ما كان بحوزتهم. وأضاف أن أصحاب القطعة أحضروها للتقييم.

والقطعة هي جزء من لعبة شطرنج تعود للعام 1831، وكان عددها 93 قطعة، غالبيتها منحوتة من العاج، ولكن قطعة الفارس وأربعة "حراس" كانت مفقودة.

وتعرض 82 قطعة الآن في المعرض البريطاني في لندن، بينما تعرض11 قطعة أخرى في المتحف الوطني الإسكتلندي، بإدنبرة.

القطعة المكتشفة حديثاً عبارة عن حارس، رجل يرتدي خوذة، ودرعاً وسيفاً. وقطعة الشطرنج هذه من العصور الوسطى وفقدت منذ ما يقرب من 200 عام.

وقال السيد قادر، الذي أبقى هذا الاكتشاف طي الكتمان لمدة ستة أشهر أثناء التحقق من صحة الاكتشاف: "يمكننا أن نقول بأمان إن مليون جنيه ستغير حياة البائع".