كاميرا مراقبة ترصد مخلوقا غريبا في الشارع! (فيديو)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو التقطته كاميرا مراقبة ونشرته مستخدمة "فيسبوك"، يظهر مخلوقا غريبا يتمشى في أحد الشوارع الأمريكية.

ونشرت المستخدمة الملقبة في "فيسبوك" بـ "فيفيان" الفيديو، الذي صورته كاميرا مراقبة منزلها المطل على شارع عام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتظهر لقطات الفيديو خيال كائن غامض في البداية، ومن ثم ظهور مخلوق صغير القامة نحيف الجسم يتمشى في الشارع بمحاذاة المنزل.

وقالت فيفيان غوميز: "رأيته في الفيديو الذي صورته الكاميرا، وأحاول معرفة ما هذا بحق الجحيم؟. في البداية رأيت ظلا قادما من أمام الباب الأمامي، ثم هذا المخلوق. هل شاهد أحد مثل هذا بتسجبلات كاميراته؟. الكاميرات الأخرى لم ترصد ذلك لسبب ما".

وأصبح الفيديو، الذي شاهده أكثر من 7 ملايين مستخدم على "يوتيوب"، مصدر نقاش وقلق للكثيرين لمعرفة سر هذا المخلوق أو التسجيل الغامض، فمنهم من قال بأن هذا الفيديو ليس إلا خدعة ومنهم من تسآءل عن ماهية هذا المخلوق ومن أين أتى، ومنهم من قال بأن هناك الكثير من هذه المخلوقات تعيش بيننا لكننا لا نستطيع رؤيتها.

المصدر: لايف. رو