رئيس وزراء الهند يدرس اليوغا عبر "تويتر" (فيديو)

نشر رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، دروسا توضيحية لرياضة اليوغا، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، حيث ظهرت فيها شخصية كرتونية تماثل الشكل الخارجي لمودي.

ونشر مودي المقطع الأخير استعدادا لاستقبال اليوم العالمي لليوغا، حيث ظهرت فيه شخصية كرتونية تشابه رئيس الوزراء الهندي، بينما تؤدي حركة محددة من اليوغا، تعرف باسم "تاداسانا".

وحاول مودي من خلال نشره المقطع، توضيح الطريقة الصحيحة لأداء "تاداسانا"، وكشف فوائدها على التوازن الجسدي العقلي، في حين أتبع رئيس الوزراء الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحثكم جميعا على جعل اليوغا جزءا لا يتجزأ من حياتكم، وعلى إلهام الآخرين أيضا بممارستها".

كما قام رئيس الوزراء قبل أيام بنشر مقطع فيديو مشابه، وضح من خلاله الطريقة الصحيحة لأداء حركة "تريكوناسانا"، في إطار استعدادت البلاد لاستقبال اليوم العالمي لليوغا، الذي يصادف 21 يونيو من كل عام.

وفي عام 2015، قررت الأمم المتحدة جعل يوم 21 يونيو، اليوم العالمي لليوغا، بناء على اقتراح رسمي من مودي، إذ يعرف عنه حبه وإتقانه الكبير لهذه الرياضة.

Doing Tadasana properly would enable you to practice many other Asanas with ease.



Know more about this Asana and its benefits. #YogaDay2019pic.twitter.com/YlhNhcRas8 — Narendra Modi (@narendramodi) June 6, 2019

المصدر: RT