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ظاهرة نادرة تجمد شهود العيان في أماكنهم! (فيديو)

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ظاهرة نادرة تجمد شهود العيان في أماكنهم! (فيديو)
youtube.com-Daily Mail
صورة أرشيفية
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شهد سياح شواطئ مقاطعة كرابي في تايلاند إعصارا قمعيا مزدوجا، قبيل غروب الشمس مباشرة، وصوروا ذلك الحادث النادر حصوله في هذه المنطقة.

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واستوقف مشهد الظاهرة الطبيعية النادرة مئات السياح، الذين تسمروا في أماكنهم لرؤية التطورات التي ستطرأ بعد ذلك.

وتعرض لقطات الفيديو، نزول عمودين رفيعين من الأعاصير القمعية فوق السحب المنتشرة في سماء سواحل كرابي. ولم يمس الجزء السفلي من الإعصارين سطح الأرض أو الماء.

وعلق أحد شهود العيان على ما رآه بقوله: "لقد وقفت وشاهدت لبضع دقائق، وبعد ذلك تبددت الغيوم وكأنها تختفي، وأصبحت السماء رمادية في مشهد مخيف جدا".

المصدر: ديلي ميل

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