ظهور جريء لباميلا أندرسون يثير ضجة على الإنترنت! (صور)

تفاجأ رواد الإنترنت وعشاق الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة، باميلا أندرسون، بالصور المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي رصدت زيها الجريء في سهرة استعراضية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن المنتجة والممثلة وعارضة الأزياء، باميلا أندرسون، ظهرت بشكل لافت على السجادة الحمراء أثناء وصولها لحضور عرض في نادي باريس. حيث ارتدت فستانا قصيرا بحمالات رفيعة، أظهر من جسدها أكثر مما ستر وخاصة لارتدائها حذاء بكعب عال.

instagram.com-#pamelaanderson

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وعلى الرغم من زيها اللافت وابتسامتها المشرقة، إلا أنها فقدت بريقها السابق. ولاحظ عشاق الممثلة أن عارضة الأزياء، التي انتشرت ملصقاتها في كل مكان وزينت جدران جيل بأكمله، ظهرت عليها بصمات الزمن.

وقد لعبت عمليات التجميل، برأي الكثيرين، التي لا تخفيها أندرسون بنفسها، دورا كبيرا في إظهار هرمها والتجاعيد على جسدها بالكامل.

وعلق أحد رواد الإنترنت الملقب بـ simply_carnivore: "يا إلهي، ماذا حصل لها؟".

وكتب معلق آخر valja.54: "نعم، أمر مؤثر. الركبتان والساقان والباقي، لقد بان التقدم بالعمر".

أما صاحب اللقب Ilgizya فقد كتب: "إيه يا باميلا، أصبحت جدة".

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم بلوغ أندرسون 52 عاما من العمر، إلا أنها تعيش حياتها بنشاط، وفقا للصحيفة، فهي على علاقة الآن مع لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، عادل رامي البالغ من العمر 33 عاما.

المصدر: ديلي ميل